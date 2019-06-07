Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана ГолуноваРБК 03:56

В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в ответ на просьбу прокомментировать информацию о задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

Ведомости17:19

Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

РБК16:04

МВД не подтвердило информацию об избиении журналиста «Медузы» И.Голунова при задержании

Агентство Москва04:53

Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Обобщение

Интерфакс11:10

МВД: в квартире Ивана Голунова нашли 5 граммов кокаина

Дождь16:02

МВД: в квартире у журналиста «Медузы» Ивана Голунова изъяли более 5 граммов кокаина

Новая газета17:02

В полиции опровергли информацию об избиении журналиста «Медузы» при задержании

ТАСС04:59
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Происшествия

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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

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Обновлено вчера в 16:20
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Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
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Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака

Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
Обновлено в 17:24
Авто

70% легковых автомобилей в России производится на пяти заводах

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой легковых автомобилей занимаются 20 предприятий.
Обновлено в 08:25
Футбол

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Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Глава «Ростеха» допустил новые поставки вооружений Венесуэле

Россия может заключить с Венесуэлой новые контракты на поставки вооружений, допустил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Обновлено в 11:32
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

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Хабиб Нурмагомедов: Новый контракт в тройке самых выгодных в истории UFC

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Общество

Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку

Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Обновлено в 20:05
Политика

В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ

Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
Обновлено в 19:39
Кино

Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма

Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".
Обновлено в 12:17
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Лолита матом ответила на решение суда по долгам за ЖКХ

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Происшествия

В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено в 18:42
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Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei

Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
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Политика

Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде

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Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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Роналду рассказал о секрете своей физической формы

Роналду добавил, что всегда испытывает гордость, надевая футболку национальной сборной.
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Гаджеты

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
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Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня

Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, разработанной корпорацией SpaceX, состоится не раньше 24 июня.
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Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Политика

На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
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Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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