Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана ГолуноваРБК 03:56
В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в ответ на просьбу прокомментировать информацию о задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
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Политика
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
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Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Наука
Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака
Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
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Авто
70% легковых автомобилей в России производится на пяти заводах
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой легковых автомобилей занимаются 20 предприятий.
Обновлено в 08:25
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Глава «Ростеха» допустил новые поставки вооружений Венесуэле
Россия может заключить с Венесуэлой новые контракты на поставки вооружений, допустил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Обновлено в 11:32
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 15:00
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Новый контракт в тройке самых выгодных в истории UFC
Обновлено в 12:54
Общество
Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку
Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Обновлено в 20:05
Политика
В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ
Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
Обновлено в 19:39
Кино
Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма
Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Лолита матом ответила на решение суда по долгам за ЖКХ
Обновлено в 18:28
Политика
Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено в 21:33
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено в 18:42
Гаджеты
Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено в 20:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Футбол
Роналду рассказал о секрете своей физической формы
Роналду добавил, что всегда испытывает гордость, надевая футболку национальной сборной.
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Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
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Космос
Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня
Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, разработанной корпорацией SpaceX, состоится не раньше 24 июня.
Обновлено в 20:09
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На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07