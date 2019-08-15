с чего всё началось

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство. Об этом в фейсбуке сообщила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава.

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

Энергетика Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Происшествия Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.

Происшествия Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания в двигатель птицы Птица могла попасть в правый двигатель лайнера, проводится осмотр Более чем на 2,5 часа был задержан вылет рейса авиакомпании "Победа" из-за подозрения на попадание птицы в двигатель самолета, сообщает агентство "Москва".

Шоу-бизнес Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон еще до встречи с будущим мужем Баталии между двумя герцогинями – Меган Маркл и Кейт Миддлтон – стало уже привычным явлением.

Происшествия В поезде на Омск пассажиры устроили кровавую драку В поезде, следующем по маршруту Новый Уренгой — Омск, в четверг, 15 авгутса, произошла серьезная драка между пассажирами.

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Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Общество В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса» Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее).

Общество Июль стал самым жарким месяцем во всем мире, кроме России Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, правда, не в России, а в мире.

Политика В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.

Происшествия Американец сравнил аварийную посадку A321 с «чудом на Гудзоне» Переживший аварийную посадку самолета на Гудзон в 2009 году американец Дэйв Андерсон назвал «великими людьми» членов экипажа А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Армия и оружие Эксперты рассказали о преимуществах С-400 над американским оружием Военные эксперты назвали преимущества зенитно-ракетных комплексов С-400 над американскими аналогами. Об этом сообщает Daily Express.