Политик, выдвигавшаяся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, задержана на выходе из своего штаба. Она направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце. Накануне прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Футбол Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.

Происшествия При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Авто Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.

Политика Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.

Игры В Control не будет «Новой игры +» из-за малого размера команды, а фоторежим добавят после запуска В разговоре с журналистами IGN директор по связям с общественностью в Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) коснулся этих тем, заявив, что режим «Новая игра +» для Control не обсуждается, учитывая ограниченные ресурсы команды.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара "На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.

Политика Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.

Общество В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка В Хабаровске городские власти приняли экстренное решение засыпать ворота дамбы, чтобы снизить возможность подтопления жилых домов.

Происшествия Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области.

Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.

Происшествия Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Авто Volkswagen отзывает более 27 тысяч автомобилей Из-за неисправных подушек безопасности снова будут отозваны модели Volkswagen Passat CC и Tiguan.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

Шоу-бизнес Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.

Политика Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

Здоровье Названы признаки накопления опасных токсинов в организме Ниже перечислены признаки, которые говорят о том, что в организме накапливаются токсины.