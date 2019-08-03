Происшествия

В Москве задержана Любовь СобольИзвестия 06:55

Политик, выдвигавшаяся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, задержана на выходе из своего штаба. Она направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце. Накануне прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение.
Читать в источнике
Комментировать183

Подробнее о событии

В центре Москвы задержали Любовь Соболь

РИА Новости07:44

В центре Москвы задержана Любовь Соболь

Коммерсантъ07:13

Задержание Любови Соболь в прямом эфире. Видео

Дождь06:58

В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь

РБК06:59

Любовь Соболь задержали на выходе из ее штаба

Интерфакс06:58

В Москве проходит акция за честные выборы, перед ее началом задержали незарегистрированного кандидата в МГД Л.Соболь

Эхо Москвы07:30

В центре Москвы задержана Любовь Соболь

ТАСС07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Единоборства

Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом

Обновлено в 03:46
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Под полом московского ресторана нашли труп

Обновлено в 06:44
Футбол

Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек

Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:01
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол

Малком появился в заявке «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Обновлено в 07:15
Авто

Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России

Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы

Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.
Обновлено вчера в 13:05
Игры

В Control не будет «Новой игры +» из-за малого размера команды, а фоторежим добавят после запуска

В разговоре с журналистами IGN директор по связям с общественностью в Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) коснулся этих тем, заявив, что режим «Новая игра +» для Control не обсуждается, учитывая ограниченные ресурсы команды.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Политика

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Общество

В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка

В Хабаровске городские власти приняли экстренное решение засыпать ворота дамбы, чтобы снизить возможность подтопления жилых домов.
Обновлено в 07:19
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Обновлено в 07:01
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области.
Обновлено в 07:45
Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии

Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Авто

Volkswagen отзывает более 27 тысяч автомобилей

Из-за неисправных подушек безопасности снова будут отозваны модели Volkswagen Passat CC и Tiguan.
Обновлено в 02:00
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика

Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Общество

В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»

Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Футбол

Главный тренер «Урала» рассказал, почему не играют Кухарчик и Бумаль

Дмитрий Парфенов дал флеш-комментарий перед матчем четвертого тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 07:07
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

Названы признаки накопления опасных токсинов в организме

Ниже перечислены признаки, которые говорят о том, что в организме накапливаются токсины.
Обновлено в 05:54
Кино

Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие

3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное