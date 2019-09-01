Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
Сотрудники столичного ГИБДД задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne, который накануне вечером сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства. Собеседник агентства уточнил, что водителя задержали у дома 30 по улице Донецкая.
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ГИБДД: Задержан сбивший ребенка на юге Москвы и скрывшийся с места ДТП водитель Porsche Cayenne
Агентство Москвавчера в 17:38
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Космос
Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября
Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
АСТВ вчера в 19:08
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM 31 августа в 05:14
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа
Московский Комсомолец вчера в 11:39
Армия и оружие
Индийские летчики испытали МиГ-35
На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.
Российская газета вчера в 04:16
Общество
В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 22:53
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Футбол
«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева
Metaratings вчера в 16:30
Автоспорт
Квят назвал результат гонки в Бельгии фантастическим
Sport.ru вчера в 16:00
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, согласно предложению ПФР, размер пенсионных накоплений должен быть таким, ниже которого россияне смогут получать накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 00:55
Политика
Путин рассказал о планах РЖД по модернизации железных дорог в Монголии
В планы РЖД входит модернизация монгольских железных дорог, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Одрийн сонин".
РЕН ТВ вчера в 22:07
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Футбол
Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2).
Спорт-Экспресс вчера в 17:55
Общество
Ученые выяснили причины бессмысленности спора с женщинами
Шведские ученые выяснили, почему мужчинам не имеет никакого смысла вступать в спор с представительницами слабого пола, об этом 31 августа сообщает издание The Daily Mail.
REGNUM вчера в 08:41
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru вчера в 15:17
Наука
Пять самых больших вопросов о темной материи
Поскольку темное вещество перевешивает обычную материю, часто говорят, что темная материя является главной силой, которая организует большие космические структуры, такие как галактики и скопления галактик.
Суть событий вчера в 09:15
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru вчера в 09:10
Политика
СК Бурятии проверит заявление журналистов после конфликта с Мархаевым
Следователи начали проверку по заявлению журналистов РЕН ТВ, сообщивших о конфликте с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым, сообщили РИА Новости в управлении СК по Бурятии.
РИА Новости 00:16
Происшествия
В Британии осудили пятерых мужчин, насиловавших школьниц
В Великобритании осудили пятерых членов банды насильников школьниц.
РЕН ТВ вчера в 20:01
Авто
В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей
В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
32CARS.ru 01:02
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Политика
Вице-президент США пообещал украинцам поддержку
По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 31 августа в 04:58
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать их правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РБК 00:01
Культура
Фестиваль циркового искусства начнётся в Москве 14 сентября
В Москве пройдёт фестиваль циркового искусства, сообщает 2 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.
REGNUM 00:28
Футбол
Фанаты «Барселоны» хотят видеть Пике следующим президентом клуба
Защитник «Барселоны» Жерар Пике является фаворитом болельщиков сине-гранатовых на пост следующего президента клуба.
Sport24.ru вчера в 23:58
Авто
Fiat снял с производства хэтчбеки и кабриолеты «500»
Производство всех вариаций Fiat 500 2019 модельного года - хэтчбеков и кабриолетов - прекращается в связи с распродажей, которая включает в себя электрические, стандартные турбированные и версии Abarth.
SpeedMe вчера в 08:03