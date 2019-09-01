Сотрудники столичного ГИБДД задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne, который накануне вечером сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства. Собеседник агентства уточнил, что водителя задержали у дома 30 по улице Донецкая.

В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка

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