Происшествия
Российская газетаСбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, сбившего ребенка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП. Авария произошла на Коломенской улице.
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Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Шоу-бизнес
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Политика
В Черногории сожалеют из-за отсутствия РФ на мероприятиях в Польше
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление из-за того, что Россию и Сербию не пригласили на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РЕН ТВ 19:09
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Общество
В Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Шоу-бизнес
Яна Рудковская назвала Евгения Плющенко любовью своей жизни
Яна Рудковская призналась в чувствах к мужу Евгению Плющенко.
Актуальные Новости 21:10
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы родителям о вакцинации детей от гриппа
Эксперты Роспотребнадзора рассказали родителям, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям.
Kazanfirst.ru 14:34
Теннис
Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Коммерсантъ 20:59
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости 20:54
Экономика
ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра
"Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ", - отметили в ЦБ.
Pravda.Ru 30 августа в 09:52
Кино
В мультфильме «Возвращение в Простоквашино» появится новый герой
В мультсериале «Возвращение в Простоквашино» появится новый персонаж. Им станет няня сестры Дяди Федора.
ФАН 14:46
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Наука
Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru вчера в 00:48
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.
Известия 03:58
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл прячет маленького сына от собственного отца
Экспресс газета 14:22
Кино
Фильм «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные
На второй строчке оказался американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) режиссера Туропа Ван Ормана.
ТАСС 17:18
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс 12:39
Армия и оружие
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец 19:25
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:59
Политика
Владимир Бортко снялся с губернаторских выборов в Северной столице
О своём решении режиссёр- кандидат заявил на теледебатах на канале «Санкт-Петербург».
Russia News 30 августа в 12:25
Политика
Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме
Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.
RT на русском 21:57
Транспорт
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»
С полноценным запуском трамвая коллектив депо поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Телеканал Санкт-Петербург 06:56
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16