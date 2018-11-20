Происшествия
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в теракте в Буденновске в 1995 году. Как сообщает пресс-служба ФСБ, гражданинан России Черхигов Хазвах был задержан в Москве, а затем его передали в ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Коммерсантъ08:26
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Происшествия
Россияне не обращались в генконсульство после ЧП с поездом в Каталонии
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию
По данным следствия, 20 ноября в ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информагентств выявлена информация о том, что на улице Пугачева в Кургане в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась детская коляска с ребенком и катившая ее женщина.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют
Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение
Обновлено в 08:33
Происшествия
Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»
Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил "заезд" в столице и уходил от полицейских.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве росгвардейца в Махачкале объявлен в розыск
Обновлено в 08:40
Происшествия
Прокуратура оспорила арест главы калининградского роддома
Прокуратура обжаловала решение суда, который заключил под стражу главу калининградского роддома.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Сочи возбудили второе дело после гибели ребенка в ливневке
В Сочи в рамках расследования дела о гибели семилетнего мальчика в ливневке возбуждено второе уголовное дело, теперь о халатности инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" (часть 2 статьи 293 УК РФ).
Обновлено в 08:38
Происшествия
Полиция проверяет информацию об избиении пожилой женщины на Кубани
Полиция ведет проверку в Северском районе Кубани после появления в сети информации об избиении пожилой женщины, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Азербайджане
Спасатели извлекли тела еще двух погибших из-под завалов жилого дома в азербайджанском Гяндже.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Жертвами стрельбы в больнице в Чикаго стали четыре человека
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с четырьмя машинами пострадали пять человек
"В районе Привокзальной площади, на улице Ильича, столкнулись четыре легковушки, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Москве возбудили дело после драки со стрельбой
Остальные участники драки устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Пермском крае шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме
Обновлено в 06:16
Происшествия
Уголовное дело в отношении медсестры, уронившей ребенка, закрыли
Суд Санкт-Петербурга постановил прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении медсестры Детской городской больницы №17, которая уронила младенца.
Обновлено в 08:33