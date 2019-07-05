Происшествия
В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБИнфорос 07:46
В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
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с чего всё началось
Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.РБК06:43
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В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
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Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
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Армия и оружие
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ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
Обновлено в 10:40
Музыка
Сто художников создали клип на песню Оксимирона
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 03:07
Происшествия
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Футбол
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Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком бельгийского «Андерлехта».
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