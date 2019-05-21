Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида ВолковаВедомости 00:57

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Волков написал в своем Twitter. По его словам, за ним следили, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский».
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Бывший глава предвыборного штаба Навального Волков сообщил о своем задержании

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В Москве задержали Леонида Волкова

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Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, задержан в Москве

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