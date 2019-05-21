Происшествия

В Москве задержали соратника Алексея Навального, Леонида ВолковаЭхо Москвы 01:15

Информацию о задержании подтвердил и Навальный. По его данным, Волкова забрали со словами "мы вас заждались".
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На главу штаба Навального составили протокол за митинг против повышения пенсионного возраста

Интерфакс01:27

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

РБК01:20

В Москве задержали Леонида Волкова

Дождь00:04

Бывший глава предвыборного штаба Навального Волков сообщил о своем задержании

Коммерсантъ00:45

Соратника Навального задержали в Москве за организацию массовых беспорядков

URA.Ru00:02

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Ведомости00:57

Соратник Алексея Навального Леонид Волков этим утром был задержан полицией

Эхо Москвы07:02
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Политика

Китай использует три козыря в войне против США

Главное внешнеполитическое СМИ Китая Global Times указывает на "три козыря", которые могут быть использованы Пекином, чтобы как минимум выровнять шансы в борьбе с администрацией Трампа и нанести американской экономике ощутимый ущерб, который, возможно, заставит противника временно умерить свои амбиции.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс

Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Политика

Зеленский назвал причину роспуска Рады

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:27
Политика

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Политика

Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского

Обновлено в 06:29
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Политика

Принят закон об электронном голосовании

В рамках Единого дня голосования 8 сентября в столице планируется еще один эксперимент - закон о нем также принят Госдумой.
Обновлено в 08:05
Происшествия

На Дону спасли медвежонка, оставленного в пустом доме без еды и воды

В Ростовской области из дома вызволили запертого медвежонка, который был без еды и воды Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что жители Кулешовского сельского поселения обратились в полицию и сообщили, что в одном из дворов слышен рев животного.
Обновлено в 05:46
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Интернет

Информация Instagram найдена в незащищенном онлайн-кеше

Instagram пытался выяснить, как личная контактная информация миллионов влиятельных пользователей сервиса была собрана в незащищенной онлайн-базе данных.
Обновлено в 06:11
Авто

Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» выставили на продажу

Продавцом выставленных на продажу грузовик является магазин, который занимает реализацией с 2011 года техники и запчастей к ним.
Обновлено в 04:58
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим

Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области

Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике

Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме.
Обновлено в 07:40
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:29
Экономика

Почему в России никак не регулируют криптовалюты. Объяснил Аксаков

Правительство России пропишет нормы регулирования криптовалют в законе о цифровых финансовых активах, либо отдельным законопроектом, заявил председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Гаджеты

Gazgolder запустил бренд аудиотехники Z

Обновлено в 06:21
Политика

Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Политика

Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Политика

Крымские татары отреагировали на фотоподлог посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев дал комментарий после того, как посольство Украины в США опубликовало фотографию из архива Музея памяти жертв холокоста и назвало ее снимком с изображением депортации крымских татар.
Обновлено в 08:05
Общество

Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Авто

УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком

Напомним, экспедиционный УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено в 07:12
Общество

Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ

Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе

Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 02:28
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Леонид Волков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, IT-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России 2018 года, и, впоследствии, штаба «забастовки избирателей», сооснователь «Общества защиты интернета».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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