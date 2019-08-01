Происшествия
В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядкахРИА Новости 07:06
По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек, принимавших активное участие в организации незаконной акции 27 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.
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