Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбеГазета.Ru 13:04

В Москве задержали подозреваемых в зверском убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. В данный момент следователи пытаются восстановить картину происшествия и узнать, какие мотивы двигали предполагаемыми преступниками.
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"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершенного преступления", — говорится в сообщении на сайте
 СК.
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