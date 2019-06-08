В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбеГазета.Ru 13:04

с чего всё началось

В Москве задержали подозреваемых в зверском убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. В данный момент следователи пытаются восстановить картину происшествия и узнать, какие мотивы двигали предполагаемыми преступниками.

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

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