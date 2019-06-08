Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбеГазета.Ru 13:04
В Москве задержали подозреваемых в зверском убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. В данный момент следователи пытаются восстановить картину происшествия и узнать, какие мотивы двигали предполагаемыми преступниками.
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с чего всё началось
"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершенного преступления", — говорится в сообщении на сайте СК.РИА Новости11:07
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Политика
Полиция Молдавии усилила охрану госучреждений и диппредставительств
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США дали Турции время, чтобы отказаться от С-400
Турция купит С-400 вопреки угрозам США По словам исполняющего обязанности главы Пентагона, у Анкары, чтобы изменить свой взгляд на вопрос о закупке С-400, есть время до конца июля этого года.
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Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления
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Обновлено в 09:36
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Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
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Происшествия
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Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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