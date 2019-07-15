Происшествия

В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия МазуроваИзвестия вчера в 17:47

Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела. Об этом 14 июля сообщила газета «Коммерсант». Его подозревают в краже кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на сумму более $3 млрд.
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с чего всё началось

Нефтяника взяли у трапа

В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Дмитрия Мазурова, в компании «предполагают возможность оказания давления на следственные органы со стороны его недоброжелателей».
Коммерсантъвчера в 15:51

Подробнее о событии

В суде раскрыли суть претензий к задержанному бизнесмену Мазурову

РБК04:00

Следствие попросило арестовать задержанного владельца ГК «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Интерфакс03:37

Следствие попросило арестовать основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова

РИА Новости03:11

МВД просит арестовать владельца «Нового потока». Его подозревают в мошенничестве

ТАСС03:22

Бывший владелец Антипинского НПЗ задержан по делу о кредите Сбербанка

Коммерсантъ02:01

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:04

Владелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного делa

Forbesвчера в 16:31
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:47, Вашингтон
Происшествия

Самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:10
Политика

ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины

На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
Обновлено в 05:02
Хоккей

Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» нападающий Данис Зарипов и голкипер Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса», которая стала открытой для болельщиков и журналистов.
Обновлено в 04:12
Происшествия

На Алтае в реке выловили урну с прахом ветерана войны

В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.
Обновлено в 03:48
Общество

Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе

В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз

Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
Обновлено в 01:55
Космос

Перестала работать крупнейшая навигационная система Galileo

Обновлено вчера в 11:16
Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил, чем может быть опасен воздух в квартире

Роспотребнадзор предупредил, что пребывание в помещении с загрязненным воздухом может вызывать разные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 04:18
Политика

Москалькова прибыла в Киев на суд по делу Вышинского

Обновлено в 03:06
Происшествия

Внук Деда Хасана задержан на криминальной сходке в Люберцах

Обновлено в 03:18
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Обновлено в 03:44
Культура

Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".
Обновлено в 00:33
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

Соцсети: в Тынде орудовала группа стоматологов-нелегалов из Китая

В группе «Подслушано в Тынде» в «Одноклассниках» появилась информация о том, что в столице БАМа вели незаконную трудовую деятельность стоматологи из КНР.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ

Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Huawei уволит сотни сотрудников в США

Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Политика

Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику

Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:23
Общество

Орловские медики начали «итальянскую» забастовку

Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Происшествия

При крушении самолета в Швеции погибли 9 человек

Сайт шведского региона Вестерботтен сообщил о том, что на острове Стор-Сандскер потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находились 9 человек.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Суд приговорил экс-губернатора ЕАО к четырём годам условно

Экс-губернатору назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, но условно, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Обновлено в 03:58
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Екатеринбурге женщина заняла у знакомых 160 млн рублей и исчезла

Обновлено в 05:29
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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