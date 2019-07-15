Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия МазуроваИзвестия вчера в 17:47
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела. Об этом 14 июля сообщила газета «Коммерсант». Его подозревают в краже кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на сумму более $3 млрд.
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с чего всё началось
В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Дмитрия Мазурова, в компании «предполагают возможность оказания давления на следственные органы со стороны его недоброжелателей».Коммерсантъвчера в 15:51
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:47, Вашингтон
Политика
ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины
На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
Обновлено в 05:02
Хоккей
Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» нападающий Данис Зарипов и голкипер Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса», которая стала открытой для болельщиков и журналистов.
Обновлено в 04:12
Происшествия
На Алтае в реке выловили урну с прахом ветерана войны
В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.
Обновлено в 03:48
Общество
Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе
В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз
Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
Обновлено в 01:55
Космос
Перестала работать крупнейшая навигационная система Galileo
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами
В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил, чем может быть опасен воздух в квартире
Роспотребнадзор предупредил, что пребывание в помещении с загрязненным воздухом может вызывать разные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 04:18
Политика
Москалькова прибыла в Киев на суд по делу Вышинского
Обновлено в 03:06
Культура
Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".
Обновлено в 00:33
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Соцсети: в Тынде орудовала группа стоматологов-нелегалов из Китая
В группе «Подслушано в Тынде» в «Одноклассниках» появилась информация о том, что в столице БАМа вели незаконную трудовую деятельность стоматологи из КНР.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Huawei уволит сотни сотрудников в США
Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Политика
Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику
Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:23
Общество
Орловские медики начали «итальянскую» забастовку
Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Происшествия
При крушении самолета в Швеции погибли 9 человек
Сайт шведского региона Вестерботтен сообщил о том, что на острове Стор-Сандскер потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находились 9 человек.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Суд приговорил экс-губернатора ЕАО к четырём годам условно
Экс-губернатору назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, но условно, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Обновлено в 03:58
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05