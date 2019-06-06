Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской областиРИА Новости 01:03

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверду задержали в Москве

Твой Иркутск00:43

Министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Москве

ИрСити00:43

Главу Минлеса Иркутской области Сергея Шеверду ФСБ сняла с самолета в Москве

Телеинформ00:42

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в Москве

Вести Иркутск01:20

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

РИА Новости01:03

Министра лесного комплекса Иркутской области Шеверду задержали в Москве

Сибирские Новости00:39

Сергея Шеверду задержали в Москве

ИА Альтаир01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

По словам представителя продюсера Вадима Горожанкина, больной находится в сознании и дышит самостоятельно, однако далекоидущих прогнозов помощник Алибасова озвучивать не стал, а сказал лишь, что при наилучшем исходе «выздоровление может занять месяцы».
Обновлено вчера в 09:02
Кино

Джулия Робертс раскрыла оригинальный трагичный финал фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка", который должен был завершиться менее позитивно, пишет inforeactor.ru.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой

В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего "ПСЖ" Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:09
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress Russia

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
Обновлено вчера в 11:01
Наука

Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика

Оказалось, что за год американец в среднем употребляет порядка 70 тысяч таких микрочастиц с пищей, а также с вдыхаемым воздухом, но еще больше (примерно на 20 тысяч) микрочастиц получают организмы тех людей, кто пьет бутилированную воду.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Розе Сябитовой требуется помощь психолога

Обновлено вчера в 23:40
Наука

Радиоуглеродный анализ помог распознать современную подделку картины XIX века

Радиоуглеродный анализ помог доказать, что картина, якобы написанная в середине XIX века, на самом деле является подделкой конца XX века.
Обновлено 04 июня в 05:30
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

Обновлено вчера в 01:59
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35

Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку в чайных пакетиках

Обновлено вчера в 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное