В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской областиРИА Новости 01:03

с чего всё началось

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.

Политика Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Экономика США начали активно вкладывать деньги в Россию В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.

Происшествия Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Политика США получили контроль над «Русалом» при помощи санкций, заявил Сечин Администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над "Русалом", заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.

Политика Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Футбол Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.

Политика Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента.

Политика Трамп угрожает Китаю повысить пошлины на $300 млрд Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами.

Гаджеты Ритейлеры снизили цены на «Яндекс.Телефон» В январе 2019 года «Ведомости» сообщили, что в декабре в рознице было продано всего 400 «Яндекс.Телефонов» при общих продажах смартфонов в 3,5 млн в том же месяце.

Культура Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.

Экономика Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.

Экономика Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.

Шоу-бизнес Катя Гордон публично назвала Ксению Собчак старой и страшной Похоже, что между Катей Гордон и Ксенией Собчак назревает очередной виток скандала, длящегося уже 11 лет.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Политика В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Происшествия В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

Авто Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Здоровье Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов Житель Великобритании Джейсон Пэрриш, который весил около 250 килограммов, рассказал о способе своего похудения на 150 килограммов из-а одного неудобного вопроса внука.

Общество «ВКонтакте» запустила ленты городских новостей На первом этапе в городской ленте новостей появятся материалы местных СМИ, популярных пользователей и сообществ, заранее отобранных региональными представителями «ВКонтакте».