Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской областиРИА Новости 01:03

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.
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Задержанного в Москве министра лесного комплекса Иркутской области этапируют в Иркутск

ТАСС07:05

Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды

КП - Иркутск05:35

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

РИА Новости01:03

СК опубликовал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области

ИрСити04:57

Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды

Вести Иркутск05:00

Министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверду задержали в Москве

Твой Иркутск00:43

Министра лесного комплекса Иркутской области Шеверду задержали в Москве

Сибирские Новости00:39
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Обновлено в 00:27
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Общество

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:34
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Транспорт

Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.
Обновлено в 05:26
Политика

Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта принимает гормоны, чтобы сменить пол

Зарубежные СМИ заявляют, что Шайло, дочь разведенных Анджелины Джоли и Брэда Питта, планирует стать мальчиком.
Обновлено в 05:51
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Обновлено в 03:34
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Культура

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Интернет

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011-м.
Обновлено в 07:36
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Кино

Джулия Робертс рассказала, каким должен был быть финал «Красотки»

Актриса Джулия Робертс в одном из своих интервью рассказала, каким задумывался финал фильма «Красотка», где она сыграла главную роль.
Обновлено в 07:20
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика

Путин рассказал, к чему привело создание ядерного оружия

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что человечество после создания ядерного оружия находится в относительном глобальном покое.
Обновлено в 07:24
Политика

В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Украинские СМИ выдали убитого спецназовца Белянкина за ополченца Донбасса

Обновлено в 06:51
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
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