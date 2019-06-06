Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской областиРИА Новости 01:03
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.
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Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Общество
Мэр Барнаула в срочном порядке уволил своего зама Александра Алексеенко
6 июня освобожден от занимаемой должности заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В Ираке предотвратили крупный теракт
Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.
Обновлено вчера в 19:58
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом океане
Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено 04 июня в 09:41
Политика
Скворцова назвала вывод Счётной палаты о зарплатах медиков ошибкой
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что Счётная палата ошиблась в выводах относительно средней заработной платы среднего и младшего медперсонала.
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Mercedes-Benz привез на ПМЭФ-2019 электрокар EQC
Компания Mercedes-Benz представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) новейший электромобиль EQC.
Обновлено в 03:05
Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Общество
Бари Алибасова готовят к срочной операции
Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика
Контактная группа в Минске назвала дату прекращения огня на Донбассе
Нынешние представители украинской делегации ЛНР и ДНР "террористами" не называли.
Обновлено вчера в 23:06
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
США могут продать Тайваню вооружения на $2 млрд
Соединенные Штаты планируют продать Тайваню оружие на $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Обновлено в 02:53
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Энергетика
«Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК
Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
Обновлено в 01:40
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света
Без энергоснабжения оказались бытовые потребители, а также предприятия местной промышленности.
Обновлено в 01:19
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку
Обновлено в 01:45
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Обновлено вчера в 11:39
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку
В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Экономика
В России выросли цены на мобильную связь
Цены выросли во всех российских регионах. Самая доступная связь на данный момент в Москве, ЯНАО, ХМАО, Сахалинской и Магаданской областях.
Обновлено вчера в 04:06
Кино
Джулия Робертс раскрыла оригинальный финал «Красотки»
Во время беседы с Робертс актриса Патрисия Аркетт упомянула о свои пробах на роль героини Вивиан в картине "3, 000", сюжет которой стал сценарием "Красотки".
Обновлено в 03:00
Политика
Вице-президент возглавит венесуэльскую делегацию на ПМЭФ
"Венесуэльская делегация вместе с отраслевым вице-президентом примет участие в энергетической панели, затем подпишет соглашение", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:39