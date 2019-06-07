Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана ГолуноваВедомости 03:45
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
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с чего всё началось
Пресс-служба ГУ МВД Москвы подтвердила, что 6 июня был задержан 36-летний житель столицы, «у которого при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом».Ведомости04:59
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Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Наука
В ФБР рассекретили досье на снежного человека
Обновлено вчера в 01:01
Общество
В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду
В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.
Обновлено в 03:43
Общество
Бари Алибасов введен в медикаментозный сон
Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Политика
Письмо свердловского минобра разочаровало посольство США в Москве
Посольство США в Москве разочаровано рекомендацией министерства образования Свердловской области вузам и колледжам региона отказаться от участия в американских обучающих программах.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы
Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 06:39
Политика
Калви не приедет на форум в Петербурге
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
Обновлено в 06:21
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
Музыка
Madonna опубликовала клип Dark Ballet
Обновлено в 06:14
Здоровье
Частная клиника в Кемерове незаконно проводила аборты
В работающей в областной столице "Поликлинике ОВУМ" специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области обнаружили серьёзные нарушения.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Политика
По данным опроса, немецкие «Зеленые» обогнали по популярности блок ХДС/ХСС
Партия "Зеленые" впервые обогнала по популярности входящий в правящую коалицию блок ХДС/ХСС, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Обновлено в 05:42
Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Общество
«Росконтроль» проверил качество крабового мяса
«Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».
Обновлено в 03:00
Политика
Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины
Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Россия задумала возобновить поставки газа на Украину
Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером
Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Экономика
На ПМЭФ договорились о продаже торгового комплекса «Жемчужная плаза»
На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение, подтверждающее намерение продать торгово-развлекательный центр «Жемчужная плаза».
Обновлено в 06:17
Общество
Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»
Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 06:17
Финансы
«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей
"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Политика
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Культура
Энистон намекнула на продолжение «Друзей»
Дженнифер Энистон рассказала в интервью, что готова снова сыграть роль Рейчел в «Друзьях».
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Силуанов считает нормальной жизнь в кредит
Вице-премьер РФ, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что считает жизнь в кредит нормальной.
Обновлено в 04:59