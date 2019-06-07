В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана ГолуноваВедомости 03:45

с чего всё началось

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Общество В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.

Общество Бари Алибасов введен в медикаментозный сон Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.

Происшествия Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.

Политика Письмо свердловского минобра разочаровало посольство США в Москве Посольство США в Москве разочаровано рекомендацией министерства образования Свердловской области вузам и колледжам региона отказаться от участия в американских обучающих программах.

Происшествия В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Политика Калви не приедет на форум в Петербурге Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».

Здоровье Частная клиника в Кемерове незаконно проводила аборты В работающей в областной столице "Поликлинике ОВУМ" специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области обнаружили серьёзные нарушения.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Политика По данным опроса, немецкие «Зеленые» обогнали по популярности блок ХДС/ХСС Партия "Зеленые" впервые обогнала по популярности входящий в правящую коалицию блок ХДС/ХСС, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

Общество Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Общество «Росконтроль» проверил качество крабового мяса «Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».

Политика Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.

Общество Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.

Политика Россия задумала возобновить поставки газа на Украину Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.

Армия и оружие Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Общество Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора» Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Финансы «Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей "Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Политика Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.

Экономика Чайка заявил о законности расследования дела Калви Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.

Культура Энистон намекнула на продолжение «Друзей» Дженнифер Энистон рассказала в интервью, что готова снова сыграть роль Рейчел в «Друзьях».