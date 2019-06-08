Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»Интерфакс вчера в 04:02
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай и следователь Игорь Лопатин. Голунов вину не признает и считает задержание провокацией.
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МВД: в квартире у журналиста «Медузы» Ивана Голунова изъяли более 5 граммов кокаина
Новая газетавчера в 17:02
МВД не подтвердило информацию об избиении журналиста «Медузы» И.Голунова при задержании
Агентство Москвавчера в 04:53
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Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
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Политика
Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине
Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.
Обновлено вчера в 19:46
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На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
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Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
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Провинция Хайнань перейдет к 2020 году на очистку сточных вод при помощи глины
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Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Наука
Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением
Обновлено вчера в 22:21
Культура
Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Елизавете II снова 93: В Великобритании отмечают день рождения монарха
В Великобритании 8 июня отмечается День рождения монарха, который фактически станет вторым днем рождения для Елизаветы II в этом году.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка
В украинском Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка.
Обновлено вчера в 19:45
Наука
Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами
Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
Обновлено 06 июня в 16:20
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Авто
Michelin выпустил шины Pilot Sport 4 SUV с эффектом бархата
Установив на автомобиль Pilot Sport 4 SUV, можно быть уверенным в комфортном торможении на мокром и сухом покрытии и стабильном управлении машиной на высоких скоростях.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники Бари Алибасова, который был госпитализирован с отравлением, собираются подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 00:37
Футбол
Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0
Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион
NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:42
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Опубликована видеозапись полыхающего небоскреба в Варшаве
Пожар произошел на трех верхних этажах небоскреба.
Обновлено в 00:43