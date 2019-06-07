Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»RT на русском вчера в 04:46
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай. Журналиста подозревают в попытке сбыта наркотиков.
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Вам пакет. Роман Шлейнов: почему у журналиста-расследователя «нашли» пакет с наркотиками
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