Происшествия

Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в МосквеГазета.Ru 07:27

Сотрудники спецназа ФСБ задержали в Москве 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева. Как передает ФАН со ссылкой на пресс-службу ФСБ, с 2015 года он перевел боевикам "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России) порядка 50 млн рублей.
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Финансиста террористов взяли за банковскую карту

Коммерсантъ06:26

Уроженец Северной Осетии перечислил «Исламскому государству» 50 млн рублей

Говорит Москва04:47

В Москве задержали перечислившего ИГ 50 млн руб. мужчину

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Интерфакс04:42

В Москве задержали уроженца Северной Осетии, перечислившего ИГ 50 млн рублей

ТАСС04:31

Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве

РИА Новости06:48
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Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

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Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

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По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
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Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»

Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" - такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
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В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человек

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Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
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Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
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В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

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Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

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Хоккей

Назван лучший игрок сборной России в матче с Италией

Сборная России играла с Италией в четвертой встрече группового этапа мирового первенства по хоккею 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей

Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
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Происшествия

Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России

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Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
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Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

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Молодая невеста 88-летнего Краско ждет ребенка

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Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год

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Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
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АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

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Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
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