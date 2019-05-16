Происшествия

В Москве задержан крупный финансист «Исламского государства»Российская газета 05:29

ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом пресекла деятельность крупного финансиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Судя по кадрам оперативного видео, подозреваемого молодого человека задержали вчера в Москве.
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Финансиста террористов взяли за банковскую карту

Коммерсантъ06:26

Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве

РИА Новости06:48

В Москве задержали уроженца Северной Осетии, перечислившего ИГ 50 млн рублей

ТАСС04:31

Видео задержания подозреваемого в перечислении ИГ около 50 млн рублей

RT на русском05:54

В Москве задержали сборщика денег для ИГ, перечислившего боевикам в Сирии 50 млн руб

Интерфакс04:42

В Москве задержали перечислившего ИГ 50 млн руб. мужчину

РБК05:44

Уроженец Северной Осетии перечислил «Исламскому государству» 50 млн рублей

Говорит Москва04:47
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Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»

Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
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Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
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Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика

Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Хоккей

Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:15
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова Мартин ударил одноклассника, заступаясь за отца

Обновлено в 03:31
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Политика

Послы G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

В Twitter французского представительства G7 в Киеве опубликован призыв послов стран "Большой семерки" к действующему президенту Украины Петру Порошенко передать власть избранному главе государства Владимиру Зеленскому, пишет РБК.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:26
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

Обновлено в 11:38
Происшествия

В Китае автомобиль въехал в прохожих, погибли три человека

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»

Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:17
Политика

Песня «Катюша» стала причиной скандала в украинском детском саду

Обновлено в 03:19
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Усовершенствованный ЗРК «Сосна» покажут на форуме «Армия-2019»

Впервые ЗРК "Сосна" представили на форуме "Армия-2018".
Обновлено в 08:42
Здоровье

В Курганской области назвали причину задержки выдачи инсулина детям

По информации департамента здравоохранения, вопрос уже разрешён Причину задержки выдачи инсулина детям с диабетом назвали в департаменте здравоохранения Курганской области, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 05:19
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено в 08:24
Политика

Консерваторы анонсировали отставку Мэй

Глава комитета 1922 Консервативной партии Британии Грэм Брейди сделал заявление по поводу отставки нынешнего премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей

Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Космос

Amazon раскрыла идею по созданию автономных космических колоний

Предусмотрено и сообщение между различными колониями.
Обновлено в 10:40
Политика

В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Политика

Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области

В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, передает 47news.
Обновлено в 12:46
Экономика

Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги

Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей

Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
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