Происшествия
В Москве задержан крупный финансист «Исламского государства»Российская газета 05:29
ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом пресекла деятельность крупного финансиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Судя по кадрам оперативного видео, подозреваемого молодого человека задержали вчера в Москве.
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Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»
Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика
Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Хоккей
Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:15
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Послы G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
В Twitter французского представительства G7 в Киеве опубликован призыв послов стран "Большой семерки" к действующему президенту Украины Петру Порошенко передать власть избранному главе государства Владимиру Зеленскому, пишет РБК.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:26
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»
Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:17
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Усовершенствованный ЗРК «Сосна» покажут на форуме «Армия-2019»
Впервые ЗРК "Сосна" представили на форуме "Армия-2018".
Обновлено в 08:42
Здоровье
В Курганской области назвали причину задержки выдачи инсулина детям
По информации департамента здравоохранения, вопрос уже разрешён Причину задержки выдачи инсулина детям с диабетом назвали в департаменте здравоохранения Курганской области, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 05:19
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24
Политика
Консерваторы анонсировали отставку Мэй
Глава комитета 1922 Консервативной партии Британии Грэм Брейди сделал заявление по поводу отставки нынешнего премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей
Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Космос
Amazon раскрыла идею по созданию автономных космических колоний
Предусмотрено и сообщение между различными колониями.
Обновлено в 10:40
Политика
В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Политика
Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области
В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, передает 47news.
Обновлено в 12:46
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00