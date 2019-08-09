Происшествия

В Москве задержали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядкахРБК 04:07

В Москве задержали еще двоих подозреваемых по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов. Об этом сообщается на сайте СК. Задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения.
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Задержаны еще два участника массовых беспорядков в Москве 27 июля

ТАСС03:57

СК сообщил о задержании двоих фигурантов дела о массовых беспорядках на акции 27 июля

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Еще двоих мужчин задержали по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве

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Эхо Москвы05:00

ТАСС: задержаны еще двое фигурантов дела о «массовых беспорядках» 27 июля

Дождь03:32
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