Происшествия
В Москве задержали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядкахРБК 04:07
В Москве задержали еще двоих подозреваемых по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов. Об этом сообщается на сайте СК. Задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
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Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог»
Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».
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