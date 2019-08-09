В столице задержаны двое участников массовых беспорядков, которые были устроены 27 июля. Как сообщает пресс-служба СК России, речь идет об Айдаре Губайдулине и Даниле Беглеце.

В Москве задержали еще двоих участников массовых беспорядков

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