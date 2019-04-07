Происшествия
В Москве задержали двух британцевLenta.ru 03:36
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам источника агентства, инцидент произошел 6 апреля во второй половине дня на Чистых прудах.
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Происшествия
На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»
Обновлено 04 апреля в 10:11
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен
Обновлено в 06:35
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710
Что касается процессора, то, согласно утечке, может получить Snapdragon 710 SoC, что делает его одним из самых доступных телефонов с этим процессором, особенно учитывая ультра-агрессивные цены Realme.
Обновлено в 05:51
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены
Елена Проклова нашла причину такого категоричного настроя Кудрявцевой.
Обновлено в 05:03
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Энергетика
Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено 05 апреля в 05:51
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США
У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Политика
Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Спорт
Финский тренер: миру лыжных гонок не нужны больные норвежцы
Бывший главный наставник финской лыжной сборной Кари-Пекка Кюрё дал свой комментарий по поводу заявлений норвежкой лыжницы Астрид Якобсен о том, что большие нагрузки и количество соревнований приводят к проблемам со здоровьем и увеличению количества случае в астмы.
Обновлено в 05:52
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Дании после стрельбы задержали 14 человек
«К настоящему времени 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 21:18
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Общество
Минкомсвязи: Рунет останется свободной площадкой
"Свободной площадкой был и останется", — подтвердил Волин .
Обновлено в 05:10
Авто
В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000
Обновлено в 03:44
Политика
Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti
В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.
Обновлено в 04:27
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22