Происшествия
В Москве задержали автора блога «Дневник хача»
В Москве задержали автора блога «Дневник хача»Известия14:58
Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Амирана Сардарова, автора YouTube-канала «Дневник хача» в центре Москвы. По словам очевидцев, блогер пришел на встречу с поклонниками к памятнику за гостиницей Four Seasons. Он был одет в костюм Деда Мороза и планировал раздать фанатам призы.
Известия14:58
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