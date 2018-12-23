Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Амирана Сардарова, автора YouTube-канала «Дневник хача» в центре Москвы. По словам очевидцев, блогер пришел на встречу с поклонниками к памятнику за гостиницей Four Seasons. Он был одет в костюм Деда Мороза и планировал раздать фанатам призы.

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