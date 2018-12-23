Происшествия
В Москве задержали блогера Амирана Сардарова
В Москве задержали блогера Амирана СардароваРИА Новости15:53
Автора YouTube-канала "Дневник хача" Амирана Сардарова задержали в центре Москвы во время раздачи новогодних подарков подписчикам. Блогер разместил запись в Instagram-сториз, в которой пригласил своих фанатов встретиться в центре Москвы и пообещал раздать подарки.
РИА Новости15:53
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