Происшествия

В Москве задержали актёра из «Универа»Газета Кемерова 02:21

В Москве на Хохловской площади в общественном пространстве «Яма» была задержана группа людей, среди которых оказался актёр Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». Артиста задержали якобы за мат, сообщил он сам.
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с чего всё началось
Как рассказал сам артист в Instagram
, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.
РИА Новости03:45

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Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

РИА Новости03:45

Источник: полиция проводит профилактический рейд на Хохловской площади в центре Москвы

ТАССвчера в 16:38

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Полиция провела профилактический рейд на Хохловской площади в центре Москвы

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Актера из «Универа» Гайдуляна задержали в центре Москвы

Телеканал 360°вчера в 18:19

Видео: звезду «Универа» задержали во время рейда активистов «Лев против» в Москве

РЕН ТВвчера в 15:57
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Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

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Израиль не поддержал три пункта декларации, принятой по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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Недавно группа Fiat Chrysler Automobiles пытались предотвратить продажу Mahindra Roxor из-за очень большого сходства с Jeep, но у них это не вышло - комиссия торговли США не обнаружила никаких нарушений.
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Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с Гуфом

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Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
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Происшествия

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По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции.
Обновлено в 05:52
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Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
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Происшествия

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Общество

В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах

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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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Порядка 590 остановок для общественного транспорта организуют в Петербурге, рассказал замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий в интервью «Фонтанке».
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Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
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Кино

Российские фильмы будут представлены на Шанхайском кинофестивале

Россия представила фильм кинорежиссера Павла Лунгина «Братство».
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В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.
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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
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Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

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Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
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Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
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Андрей Гайдулян
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, наиболее известный по сериалам «Универ», и «СашаТаня».
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Универ
Сериал, 2008–2011 (16+)
Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги. Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!
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