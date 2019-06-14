В Москве задержали актёра из «Универа»Газета Кемерова 02:21

с чего всё началось

В Москве на Хохловской площади в общественном пространстве «Яма» была задержана группа людей, среди которых оказался актёр Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». Артиста задержали якобы за мат, сообщил он сам.

В Москве задержали актёра из «Универа»

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.

Политика Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.

Шоу-бизнес Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star Подписчики певицы заметили, что Егор Глеб уже успел познакомиться с дочерью своей девушки Софией.

Политика Израиль не поддержал заявление СВМДА по Иерусалиму Израиль не поддержал три пункта декларации, принятой по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Авто Внедорожник Mahindra Roxor разжился АКПП для США Недавно группа Fiat Chrysler Automobiles пытались предотвратить продажу Mahindra Roxor из-за очень большого сходства с Jeep, но у них это не вышло - комиссия торговли США не обнаружила никаких нарушений.

Шоу-бизнес Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с Гуфом Внушительная часть интервью была посвящена отношениям певицы с рэпером Гуфом. Новость о романе Кети и Гуфа удивила многих.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Происшествия В ДТП в Анталье пострадали российские туристы По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции.

Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Происшествия Друг сына Соколова рассказал о разладе в семье Друг и коллега старшего сына бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова рассказал о разладе в семье спортсмена, передает "КП".

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Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Политика Зеленский назначил новых губернаторов Полтавской и Одесской областей Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций.

Транспорт В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Транспорт В Петербурге установят почти 600 новых остановок Порядка 590 остановок для общественного транспорта организуют в Петербурге, рассказал замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий в интервью «Фонтанке».

Экономика ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.

Культура Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Общество Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.

Армия и оружие Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.

Политика В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.

Общество Названы первые города России, где заработает 5G Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.