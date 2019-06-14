Происшествия
В Москве задержали актёра из «Универа»Газета Кемерова 02:21
В Москве на Хохловской площади в общественном пространстве «Яма» была задержана группа людей, среди которых оказался актёр Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». Артиста задержали якобы за мат, сообщил он сам.
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с чего всё началось
Как рассказал сам артист в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.РИА Новости03:45
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:26
Политика
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
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Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
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