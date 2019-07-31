Происшествия
В Москве задержали актера театра «Современник» за ношение формы ГИБДДРИА Новости 09:46
Столичная полиция задержала актера Московского театра "Современник", который попал на видео в форме сотрудника ГИБДД, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД России по Москве.
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с чего всё началось
По решению суда актер получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.ТК Звезда10:26
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика
Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17
Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:04
Политика
Суд США закрыл дело о «взломе серверов» Демократической партии
Американский суд закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ, а также предвыборный штаб президента США Дональда Трампа якобы в "причастности" взлома серверов Демократической партии.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Bloomberg: США проигрывают «битву за Арктику»
Президент сделал акцент на том, что Арктика должна стать тем пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, договоренностей за кулисами и дележки сфер влияния.
Обновлено в 03:49
Политика
США ввели санкции против главы МИДа Ирана
Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:13
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
На устройствах Huawei все-таки появится российская ОС из Иннополиса
Российская операционная система «Аврора» все-таки появится на устройствах от китайской компании Huawei.
Обновлено в 16:04
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Названы правила поведения при отравлении кисломолочными продуктами
Нарушение технологии производства и правил хранения может спровоцировать негативный процесс.
Обновлено в 14:30
Происшествия
«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ
Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Пентагон готовится к развертыванию войск США в Европе
В документе указано, что министерство армии намерено заключить контракт на перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе.
Обновлено в 08:59
Культура
Умер бродвейский режиссер Харольд Принс
Обновлено в 13:19
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров
Адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК о том, что арестованные оппозиционеры Владимир Милов и Александр Соловьев жалуются на то, что в спецприемнике их «прессуют» сокамерники.
Обновлено в 16:38
Кино
Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.
Обновлено в 14:09
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Футбол
«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»
По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
Обновлено в 16:28
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку
Обновлено в 05:27
Общество
The Insider: связанная с Шойгу бывшая стюардесса заработала 6,5 млрд рублей на контрактах с Минобороны и МЧС
Обновлено в 13:46
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35