с чего всё началось

Столичная полиция задержала актера Московского театра "Современник", который попал на видео в форме сотрудника ГИБДД, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД России по Москве.

В Москве задержали актера театра «Современник» за ношение формы ГИБДД

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».

Политика Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17 Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Футбол «Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.

Политика Суд США закрыл дело о «взломе серверов» Демократической партии Американский суд закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ, а также предвыборный штаб президента США Дональда Трампа якобы в "причастности" взлома серверов Демократической партии.

Политика Bloomberg: США проигрывают «битву за Арктику» Президент сделал акцент на том, что Арктика должна стать тем пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, договоренностей за кулисами и дележки сфер влияния.

Политика США ввели санкции против главы МИДа Ирана Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Здоровье Названы правила поведения при отравлении кисломолочными продуктами Нарушение технологии производства и правил хранения может спровоцировать негативный процесс.

Происшествия «Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.

Здоровье Врач рассказала о норме потребления арбузов в день Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.

Армия и оружие Пентагон готовится к развертыванию войск США в Европе В документе указано, что министерство армии намерено заключить контракт на перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Происшествия Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров Адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК о том, что арестованные оппозиционеры Владимир Милов и Александр Соловьев жалуются на то, что в спецприемнике их «прессуют» сокамерники.

Кино Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.

Политика Германия отказалась платить репарации Польше Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.