Происшествия

В Москве задержали актера театра «Современник» за ношение формы ГИБДДРИА Новости 09:46

Столичная полиция задержала актера Московского театра "Современник", который попал на видео в форме сотрудника ГИБДД, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД России по Москве.
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По решению суда актер получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство, сообщается
 на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
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