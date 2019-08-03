Столичная полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму, поскольку часть собранных подписей признали недействительными.

В Москве задержали Любовь Соболь возле ее штаба

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