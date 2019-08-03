Происшествия
В Москве задержали Любовь Соболь возле ее штабаМосковский Комсомолец 06:57
Столичная полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму, поскольку часть собранных подписей признали недействительными.
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Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Авто
В Сети вспомнили об уникальном ВАЗ 2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Финансы
Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войны
Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войны Новый виток торговой войны между США и Китаем обрушил финансовые рынки в конце уходящей недели.
Обновлено вчера в 19:58
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Общество
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Митинг завершился на Трубной площади, где незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которых к тому моменту уже отпустили из судов, задержали снова, а позже арестовали.
Обновлено в 00:00
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке убили половину животных
Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Футбол
Поле «Газпром Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein
Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.
Обновлено в 09:07
Авто
Купе Mercedes-Benz AMG GT подорожало на 1 миллион рублей
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»
Обновлено в 10:36
Общество
Беглов пообещал поддержать садоводов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Восемь детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Авто
Monarch станет новой маркой электромобилей
Новый российский стартап Монарх (Monarch) представил концептуальную версию электрического лифтбека Concept S. Российская компания Monarch решила заполнить пустующую нишу на рынке отечественных электромобилей, расположив свою новинку между электрокарами Lada (до 1 млн рублей) и премиальными Aurus (от 17 млн рублей).
Обновлено в 07:58
Космос
Оригами-ровер выроет ямку в реголите и очистит солнечные панели сжатым газом
Компания Honeybee Robotics разработала для компактного оригами-ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.
Обновлено в 10:48
Космос
Китай начнет строить платформу для пусков ракет с моря
5 июня в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с передвижной платформы в Желтом море у берегов провинции Шаньдун.
Обновлено 01 августа в 07:28
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35