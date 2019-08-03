Политик, выдвигавшаяся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, задержана на выходе из своего штаба. Она направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце. Накануне прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение.

Политика Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара "На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.

Происшествия В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека "По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.

Армия и оружие Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Политика Путин повысил предельный возраст службы в МВД РФ Президент России Владимир Путин повысил предельный возраст службы сотрудников министерства внутренних дел.

Космос К 2027 году будет закончен Гигантский телескоп Команда ученых из девяти стран планирует закончить строительство Гигантского Магелланова телескопа (GMT) в Чили в 2027 году.

Политика Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп могут встретиться в Вашингтоне в сентябре текущего года.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Кино В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.

Космос В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.

Транспорт Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Происшествия Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.

Шоу-бизнес Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.

Армия и оружие Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019 На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Политика Большинство демократов выступают за импичмент Трампа В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.

Политика Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.

Политика ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Лисицы Центральная избирательная комиссия России отказала в удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Московской городской думы Константина Лисицы о его регистрации на выборах.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.