Происшествия
В Москве задержана Любовь СобольИзвестия 06:55
Политик, выдвигавшаяся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, задержана на выходе из своего штаба. Она направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце. Накануне прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение.
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