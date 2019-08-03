Происшествия

В Москве задержана Любовь СобольИзвестия 06:55

Политик, выдвигавшаяся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, задержана на выходе из своего штаба. Она направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце. Накануне прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение.
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Любовь Соболь задержали на выходе из ее штаба

Интерфакс06:58

В центре Москвы задержана Любовь Соболь

Коммерсантъ07:13

В центре Москвы задержана Любовь Соболь

ТАСС07:10

В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь

РБК06:59

В центре Москвы задержали Любовь Соболь

РИА Новости07:44

В Москве проходит акция за честные выборы, перед ее началом задержали незарегистрированного кандидата в МГД Л.Соболь

Эхо Москвы07:30

Задержание Любови Соболь в прямом эфире. Видео

Дождь06:58
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В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом

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В Санкт-Петербурге состоялся грандиозный концерт группы Rammstein.
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
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В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
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Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии

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Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
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