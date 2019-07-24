Происшествия
В Москве задержали Алексея НавальногоКоммерсантъ 02:59
Полиция в Москве задержала оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В связи с чем он задержан, пока не известно. В своем Instagram политик сообщил, что вышел на пробежку, но у подъезда его ждал «маленький автобус с ОМОНом».
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Транспорт
Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты
Выяснилось, что самыми частыми причинами стали пробки, ремонт дорог или ДТП. С такой проблемой сталкивались 43% респондентов.
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Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
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От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
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Происшествия
В Кабуле взорван автомобиль НАТО
Автомобиль, принадлежащий НАТО, подорвался на самодельной мине в столице Афганистана. Как сообщает РИА Новости, жертв среди военных нет.
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Происшествия
Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве
Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
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Интернет
Интернет-реклама оказалась опасной для пользователей Windows
Пользователи Windows оказались под угрозой из-за рекламы.
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Происшествия
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Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
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Обновлено вчера в 00:12
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
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Музыка
Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены
Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены, сообщает РИА Новости. Инцидент произошёл в минувший понедельник.
Обновлено в 01:20
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Названы номинанты премии MTV Video Music Awards
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Зидан объяснил ситуацию с Бэйлом
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу ситуации с крайним нападающим команды Гаретом Бэйлом, сообщает Goal.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
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Футбол
«Атлетико» в серии пенальти уступил «Гвадалахаре»
У "Атлетико" на 24-й минуте был удален Маркос Льоренте, а у мексиканского клуба на 61-й минуте красную карточку получил Карлос Вильянуэва.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии панических атак на давление
Сегодня причиной гипертонических кризов всё чаще становятся панические атаки, сообщил Nation News кардиохирург Владимир Хорошев.
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Самосвал с щебнем опрокинулся на ТТК
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Общество
Дачную амнистию могут продлить до 1 марта 2021 года
Автор инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, указывает, что за время действия «дачной амнистии», которая перестала действовать 1 марта этого года, далеко не все россияне успели ею воспользоваться и в упрощенном порядке зарегистрировать постройки на своих садовых участках.
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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень
Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край.
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Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
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