Происшествия

В Москве задержали Алексея НавальногоКоммерсантъ 02:59

Полиция в Москве задержала оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В связи с чем он задержан, пока не известно. В своем Instagram политик сообщил, что вышел на пробежку, но у подъезда его ждал «маленький автобус с ОМОНом».
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Навальный сообщил, что его задержали

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В Москве задержали Алексея Навального

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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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