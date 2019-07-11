Происшествия
Более 50 человек задержаны у Верховного суда в МосквеИнфо24 07:55
Порядка 55 активистов задержаны у здания Верховного суда в Москве. Суд рассматривает апелляцию на приговор четверым крымскотатарским активистам. Задержанные — земляки осужденных, они приехали в Москву из Крыма, рассказала правозащитник Александра Крыленкова.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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