Происшествия

Более 50 человек задержаны у Верховного суда в МосквеИнфо24 07:55

Порядка 55 активистов задержаны у здания Верховного суда в Москве. Суд рассматривает апелляцию на приговор четверым крымскотатарским активистам. Задержанные — земляки осужденных, они приехали в Москву из Крыма, рассказала правозащитник Александра Крыленкова.
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ВС РФ сократил на три месяца приговор крымским татарам—членам «Хизб ут-Тахрира»

Коммерсантъ15:25

СМИ: в Москве прошли массовые задержания сторонников крымских татар

Московский Комсомолец06:24

Верховный суд сократил на 3 месяца сроки четырем фигурантам бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир»

Новая газета08:04

У Верховного суда задержаны протестующие против преследования крымских татар

Ведомости06:54

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Интерфакс07:13

У Верховного суда задержали более 50 человек. Они пришли поддержать крымских татар, осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир»

Дождь06:14

Верховный суд сократил на 3 месяца сроки заключения четырем крымским татарам, осужденным за участие в Хизб ут-Тахрир*

Эхо Москвы11:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Ашберн

Верховный суд РФ не пожалел татар за участие в «Хизб ут-Тахрир»

Вести.UZ10:43
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Единоборства

Боксер Лебедев завершил карьеру

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Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ

Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
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Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
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Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
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Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
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Транспорт

Северо-Восточную хорду продлят за МКАД

Северо-Восточную хорду (СВХ) продлят от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью.
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Интернет

Россиянам стал доступен сервис Google распознавания лиц по фото

После активации новой функции в «Альбомах» будут группироваться фотографии по лицам, а после группировки пользователь может присваивать им имена.
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Технологии

МТС открыл бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру

Решение с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Обновлено в 05:10
Хоккей

Панарин и Бобровский устроили танцевальный баттл в отпуске

Хоккеисты посоревновались в умении танцевать. Ранее сообщалось, что Панарин и Бобровский отдыхают на острове Капри.
Обновлено в 14:10
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:48
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Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
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Кличко обсудил с Зеленским свою отставку

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свою отставку с поста председателя Киевской городской государственной администрации 10 июля.
Обновлено в 12:37
Авто

В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.
Обновлено в 08:03
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Краснодаре в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры автобуса

Обновлено в 15:35
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
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Происшествия

Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»

Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено 09 июля в 13:28
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
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Происшествия

Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Обновлено в 15:57
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В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов

Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.
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Футбол

Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар

Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.
Обновлено в 14:54
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
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Политика

Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
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