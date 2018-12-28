Происшествия

В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
BFM.ru
10:48

В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, задержанные — выходцы из стран ближнего зарубежья.
BFM.ru10:48
с чего всё началось
Ранее "ОВД Инфо" сообщило
 о задержании группы дворников (мигрантов из Узбекистана и Киргизии) после встречи с главой управы Нагорного района Москвы, на которой они возмущались тем, что им не платят за переработки.
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В Москве задержали требовавших выплат за переработки дворников

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