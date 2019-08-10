Происшествия

В Москве задержали 136 участников несогласованной акцииИнтерфакс вчера в 12:42

Столичная полиция сообщает о 136 задержанных на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы в субботу. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице, они задержаны за различные правонарушения.
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В центре столицы задержано 136 участников несогласованной акции – МВД

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На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек

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МВД: 136 участников несогласованной акции задержано в центре Москвы

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В Москве задержали 136 участников несогласованной акции

Интерфаксвчера в 12:42
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