Происшествия
В Москве задержали 136 участников несогласованной акцииИнтерфакс вчера в 12:42
Столичная полиция сообщает о 136 задержанных на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы в субботу. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице, они задержаны за различные правонарушения.
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Происшествия
«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие
Киев потерял бойца в Донбассе
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Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
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Выход триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
Американская киностудия Universal Pictures решила отменить релиз триллера "Охота" в связи с инцидентами со стрельбой в США, следует из заявления в Twitter организации.
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Политолог Павел Рудяков назвал тему, которая для украинского президента Владимира Зеленского является запретной на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным.
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Валенсия дома уступила Интеру в рамках предсезонного турнира из одного матча.
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Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
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Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
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Политика
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На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.
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Происшествия
Адвокат раскрыл детали коррупционного дела Атамбаева
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено вчера в 08:11
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Игрок «Астон Виллы» установил антирекорд АПЛ
Сегодня «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче 1-го тура АПЛ.
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Сегодня Ульяновский автозавод вспомнил о редком УАЗ-469П, построенном в 1962 году для нужд Министерства Связи СССР.
Обновлено вчера в 08:50
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Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей
Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison.
Обновлено вчера в 09:02
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
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NASA испытывает водный космический корабль на орбите
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Ари пропустит ответный матч против «Порту» из-за травмы
Нападающий «Краснодара» Ари сообщил степень тяжести травмы, полученной в первой игре против «Порту».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено вчера в 06:58