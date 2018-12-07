Происшествия

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских
Интерфакс
11:43

Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс11:43

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СМИ: высокопоставленные сотрудники МВД задержаны за крупную взятку

Коммерсантъ13:32

Двое полицейских задержаны за крупную взятку

Вечерняя Москва13:07

В Москве задержали сотрудников МВД за взятку в 15 млн руб

РБК12:39

В столице за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Москва 2412:01

В Москве двух полицейских задержали по подозрению в получении взятки размером 15 миллионов рублей

Эхо Москвы12:00

В Москве двух полицейских задержали за взятку в 15 миллионов рублей

Говорит Москва11:51

В Воронеже оперативник отдела по борьбе с коррупцией попался на взятке в 700 тыс. рублей

Время Воронежавчера в 22:28
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Защита обжалует приговор сопредседателю «Другой России» Аверину

Сторона защиты обжалует приговор сопредседателю незарегистрированной партии "Другая Россия" Александру Аверину, осужденному за попытку контрабанды огнестрельного оружия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь отделения партии в Ростовской области Сергей Череповский.
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Судья получила семь лет за помощь Цапкам

Ростовский областной суд приговорил бывшего судью Светлану Мартынову, помогавшую банде Цапков из станицы Кущевская завладеть землями, к семи годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей.
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