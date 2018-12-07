Кашматов и Атаев были задержаны в результате совместной операции ФСБ России и ГУСБ МВД России. По предварительным данным, стражи порядка получили через посредника 15 миллионов рублей за прекращение проверки. В квартирах задержанных сотрудников проведены обыски.

с чего всё началось

Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

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