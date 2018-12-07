Происшествия

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских
Интерфакс
11:43

Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс11:43
с чего всё началось

Высокопоставленные сотрудники МВД задержаны за взятку в 15 млн

Кашматов и Атаев были задержаны в результате совместной операции ФСБ России и ГУСБ МВД России. По предварительным данным, стражи порядка получили через посредника 15 миллионов рублей за прекращение проверки. В квартирах задержанных сотрудников проведены обыски.
РЕН ТВ10:02

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СМИ: высокопоставленные сотрудники МВД задержаны за крупную взятку

Коммерсантъ13:32

Двое полицейских задержаны за крупную взятку

Вечерняя Москва13:07

В Москве задержали сотрудников МВД за взятку в 15 млн руб

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В столице за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Москва 2412:01

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Время Воронежавчера в 22:28
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