Общество
В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадковRT на русском 00:46
В Москве к утру воскресенья, 27 января, выпала треть месячной нормы осадков за неполные сутки, сообщили в городском метеобюро.
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
Обновлено в 11:49
Политика
США сняли санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго»
Минфин США снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 16:16
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Гааге три здания обрушились после взрыва
В Гааге прогремел взрыв, в результате которого обрушились фасады нескольких домов, сообщает RTL. По меньшей мере пострадали девять человек.
Обновлено в 11:17
Происшествия
СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Жене Асада удалили раковую опухоль
Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Кино
Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Обновлено в 06:12
Футбол
Футболисты «Реала» обыграли «Эспаньол» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыграл "Эспаньол" в выездном матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Пьяный вандал осквернил памятник «вежливым людям» в Симферополе
Обновлено в 16:47
Единоборства
Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаута
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после финального боя Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором он нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру.
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy S10 подтверждаются
Samsung Galaxy S10 и S10+ в комплекте получат 25 Вт зарядку, причем такой же мощности предложат и беспроводную зарядку для данной серии.
Обновлено в 01:52
Гаджеты
Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID
Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Перми обрушились перекрытия в жилой многоэтажке
В Перми в жилом многоэтажном доме рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей, жильцов эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на юге Филиппин
Обновлено в 14:42
Общество
В Париже началось первое движение «красных платков»
Обновлено в 09:27
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз
Большинство водителей еще не пришли к общему мнению, нужно ли прогревать двигатель зимой, что уж говорить об АКПП.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В горах Чечни автомобиль с людьми упал в пропасть
Обновлено в 16:20
Общество
Глава подмосковного СПЧ попала под критику из-за слов о бюджете
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева упрекнула некоторых пришедших в том, что они требуют средства из федерального бюджета.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
В Бразилии заявили о риске прорыва еще одной дамбы
Спасательные команды, работающие на месте прорыва дамбы в Бразилии, заявляют о неминуемом риске прорыва другой дамбы.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
NHK: в Японии несколько компаний получили письма с цианидом
Сегодня, 27 января, стало известно о том, что несколько компаний, производящих медикаменты, получили письма с угрозами.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Ювентус» победил «Лацио» в матче Серии А благодаря голу Роналду
Обновлено в 16:40
Общество
BBC отменила показ программы про Абрамовича
Британская корпорация BBC отменила показ в телеэфире очередного выпуска программы "Панорама", в котором рассказывается о российском предпринимателе, владельце футбольного клуба "Челси" Романе Абрамовиче.
Обновлено в 13:01
Общество
Умер глава столичного департамента региональной безопасности
В октябре 2016 года Черников был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Обновлено в 03:54
Общество
Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов
Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
AFP: в Буркина-Фасо в результате теракта погибли десять человек
На севере Буркина-Фасо в результате террористической атаки погибли десять человек.
Обновлено в 15:57
Общество
«Победа» назвала причину прекращения рейсов в Хельсинки
Прекращение рейсов "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в Хельсинки вызвано оптимизацией программы полетов, заявила РИА Новости пресс-секретарь российского перевозчика Елена Селиванова.
Обновлено в 08:28
Теннис
Стало известно против кого сыграет Шарапова в Петербурге
Стало известно против кого сразится теннисистка Мария Шарапова.
Обновлено в 07:38
Наука
В ЦАГИ собрали аэродинамическую модель «Слона»
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского собрали аэродинамическую модель перспективного тяжелого транспортного самолета «Слон», которая будет использоваться для испытаний в аэродинамической трубе.
Обновлено вчера в 04:00