Общество

В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадковRT на русском 00:46

В Москве к утру воскресенья, 27 января, выпала треть месячной нормы осадков за неполные сутки, сообщили в городском метеобюро.
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Интенсивность снегопада в Москве стала снижаться

РИАМО06:11

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве

News.ru11:27

За выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков

Интерфакс11:00

В выходные в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

Москва 2411:38

В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков

RT на русском00:46

Количество осадков, выпавших в столице, «побило» рекорд 70-летней давности

Вечерняя Москва00:18

В Москве за выходные выпадет около 20% месячной нормы осадков

Мой район (г. Москва)24 января в 01:21
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Обновлено в 11:49
Политика

США сняли санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго»

Минфин США снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 16:16
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Гааге три здания обрушились после взрыва

В Гааге прогремел взрыв, в результате которого обрушились фасады нескольких домов, сообщает RTL. По меньшей мере пострадали девять человек.
Обновлено в 11:17
Происшествия

СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Жене Асада удалили раковую опухоль

Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Кино

Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Обновлено в 06:12
Футбол

Футболисты «Реала» обыграли «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" обыграл "Эспаньол" в выездном матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Пьяный вандал осквернил памятник «вежливым людям» в Симферополе

Обновлено в 16:47
Единоборства

Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаута

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после финального боя Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором он нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру.
Обновлено в 12:57
Гаджеты

Слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy S10 подтверждаются

Samsung Galaxy S10 и S10+ в комплекте получат 25 Вт зарядку, причем такой же мощности предложат и беспроводную зарядку для данной серии.
Обновлено в 01:52
Гаджеты

Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID

Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Перми обрушились перекрытия в жилой многоэтажке

В Перми в жилом многоэтажном доме рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей, жильцов эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на юге Филиппин

Обновлено в 14:42
Общество

В Париже началось первое движение «красных платков»

Обновлено в 09:27
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Авто

Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз

Большинство водителей еще не пришли к общему мнению, нужно ли прогревать двигатель зимой, что уж говорить об АКПП.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В горах Чечни автомобиль с людьми упал в пропасть

Обновлено в 16:20
Общество

Глава подмосковного СПЧ попала под критику из-за слов о бюджете

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева упрекнула некоторых пришедших в том, что они требуют средства из федерального бюджета.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

В Бразилии заявили о риске прорыва еще одной дамбы

Спасательные команды, работающие на месте прорыва дамбы в Бразилии, заявляют о неминуемом риске прорыва другой дамбы.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

NHK: в Японии несколько компаний получили письма с цианидом

Сегодня, 27 января, стало известно о том, что несколько компаний, производящих медикаменты, получили письма с угрозами.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Ювентус» победил «Лацио» в матче Серии А благодаря голу Роналду

Обновлено в 16:40
Общество

BBC отменила показ программы про Абрамовича

Британская корпорация BBC отменила показ в телеэфире очередного выпуска программы "Панорама", в котором рассказывается о российском предпринимателе, владельце футбольного клуба "Челси" Романе Абрамовиче.
Обновлено в 13:01
Общество

Умер глава столичного департамента региональной безопасности

В октябре 2016 года Черников был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Обновлено в 03:54
Общество

Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов

Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

AFP: в Буркина-Фасо в результате теракта погибли десять человек

На севере Буркина-Фасо в результате террористической атаки погибли десять человек.
Обновлено в 15:57
Общество

«Победа» назвала причину прекращения рейсов в Хельсинки

Прекращение рейсов "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в Хельсинки вызвано оптимизацией программы полетов, заявила РИА Новости пресс-секретарь российского перевозчика Елена Селиванова.
Обновлено в 08:28
Теннис

Стало известно против кого сыграет Шарапова в Петербурге

Стало известно против кого сразится теннисистка Мария Шарапова.
Обновлено в 07:38
Наука

В ЦАГИ собрали аэродинамическую модель «Слона»

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского собрали аэродинамическую модель перспективного тяжелого транспортного самолета «Слон», которая будет использоваться для испытаний в аэродинамической трубе.
Обновлено вчера в 04:00
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