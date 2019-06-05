В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»РИА Новости 03:47

Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин". Стартовая цена четырехзвездочного отеля составляет 5,67 миллиарда рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 29 августа.

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

Происшествия Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.

Технологии Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок Компания Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок.

Происшествия Пожар произошел на складе на юге Москвы Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.

Общество На краба, камбалу и корюшку ввели ограничения по вылову в Магаданской области Ограничения на количество добытой рыбы и краба действуют в Северо-Охотоморской подзоне и в реках материкового побережья северной части Охотского моря и их бассейнах, включая озера, в границах Магаданской области.

Политика ООН эвакуирует часть персонала из Судана В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Шоу-бизнес Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.

Армия и оружие Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море Экипаж под командованием капитана 1 ранга Олега Князева на выходе в море выполнит комплексную проверку всех боевых частей корабля с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Транспорт Краснодар прирастет дорогами Глава Краснодара Евгений Первышов назвал основные дороги, которые будут построены в кубанской столице в ближайшие годы.

Политика Зеленского обвинили в плагиате Порошенко Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.

Происшествия Девочка выжила после падения лифта с 19 этажа в Китае Девятилетняя девочка пролетела в сломанном лифте девятнадцать этажей в китайском городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун, оставшись жива и не получив никаких увечий.

Шоу-бизнес Галкин впервые за долгое время опубликовал фото с Пугачевой Максим Галкин и Алла Пугачева выбрали полностью черную одежду для мероприятия. «Вчера на дне рождения», - подписал пародист фото.

Общество Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.

Политика Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.

Игры 17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2 Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.

Культура Натанзон пообещал извиниться за ошибку в сюжете о «Чернобыле» Ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон пообещал извиниться за неточность, допущенную в сюжете телеканала о британском телесериале «Чернобыль».

Экономика В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.

Экономика Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.