Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»РИА Новости 03:47
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин". Стартовая цена четырехзвездочного отеля составляет 5,67 миллиарда рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 29 августа.
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В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
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Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
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Глава Краснодара Евгений Первышов назвал основные дороги, которые будут построены в кубанской столице в ближайшие годы.
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Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
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Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
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Экономика
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
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По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
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О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин в Кремле
Обновлено в 12:45