Экономика

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»РИА Новости 03:47

Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин". Стартовая цена четырехзвездочного отеля составляет 5,67 миллиарда рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 29 августа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гостиница «Пекин» в Москве выставлена на продажу за 5,6 млрд руб

РБК11:36

Гостиницу «Пекин» выставили на торги

Коммерсантъ05:53

«Галс-Девелопмент» выставила на электронные торги отель «Пекин» в центре Москвы

Zdanie.info03:28

Гостиницу «Пекин» в Москве выставили на торги со стартовой ценой в 5,6 млрд рублей

ТАСС04:27

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

РИА Новости03:47

«Галс-Девелопмент» планирует выставить гостиницу «Пекин» на электронные торги в сентябре

Агентство Москва03:38

Гостиницу «Пекин» выставят на торги

Вечерняя Москва04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено в 16:58
Происшествия

Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено в 14:16
Технологии

Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок

Компания Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Общество

На краба, камбалу и корюшку ввели ограничения по вылову в Магаданской области

Ограничения на количество добытой рыбы и краба действуют в Северо-Охотоморской подзоне и в реках материкового побережья северной части Охотского моря и их бассейнах, включая озера, в границах Магаданской области.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Политика

ООН эвакуирует часть персонала из Судана

В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено в 17:03
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом

Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море

Экипаж под командованием капитана 1 ранга Олега Князева на выходе в море выполнит комплексную проверку всех боевых частей корабля с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки.
Обновлено в 15:10
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Транспорт

Краснодар прирастет дорогами

Глава Краснодара Евгений Первышов назвал основные дороги, которые будут построены в кубанской столице в ближайшие годы.
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено в 11:39
Религия

Православные верующие отмечают вознесение Господне

Обновлено в 20:42
Происшествия

Девочка выжила после падения лифта с 19 этажа в Китае

Девятилетняя девочка пролетела в сломанном лифте девятнадцать этажей в китайском городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун, оставшись жива и не получив никаких увечий.
Обновлено в 07:01
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Здоровье

Ученые назвали оптимальное число шагов в день

Обновлено в 10:19
Музыка

Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке голосов клипа «Ибица»

Певица Валерия выступила с критикой Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Обновлено в 10:48
Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Галкин впервые за долгое время опубликовал фото с Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева выбрали полностью черную одежду для мероприятия. «Вчера на дне рождения», - подписал пародист фото.
Обновлено в 15:46
Игры

Bethesda уверяет, что «магазинные» ремонтные наборы не портят Fallout 76

Представители студии уверили, что прислушиваются к игрокам и стараются всегда идти им навстречу.
Обновлено в 16:59
Общество

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.
Обновлено в 11:48
Политика

Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Игры

17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2

Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Культура

Натанзон пообещал извиниться за ошибку в сюжете о «Чернобыле»

Ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон пообещал извиниться за неточность, допущенную в сюжете телеканала о британском телесериале «Чернобыль».
Обновлено в 14:39
Экономика

В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека

Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено в 11:38
Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Происшествия

По всей России произошел сбой в базе ГИБДД

Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено в 03:05
Политика

О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин в Кремле

Обновлено в 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное