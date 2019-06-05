В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»РИА Новости 03:47

Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин". Стартовая цена четырехзвездочного отеля составляет 5,67 миллиарда рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 29 августа.

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

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