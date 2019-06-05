Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»РИА Новости 03:47
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 29 августа. Торги пройдут 2 сентября, говорится в сообщении компании. Гостиница "Пекин" на 150 номеров построена в 1955 году на Большой Садовой улице в центре Москвы, в шаговой доступности от Кремля.
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