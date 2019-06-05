Экономика

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»РИА Новости 03:47

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 29 августа. Торги пройдут 2 сентября, говорится в сообщении компании. Гостиница "Пекин" на 150 номеров построена в 1955 году на Большой Садовой улице в центре Москвы, в шаговой доступности от Кремля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

РИА Новости03:47

Гостиницу «Пекин» выставят на торги

Вечерняя Москва04:32

Гостиницу «Пекин» в Москве выставили на торги со стартовой ценой в 5,6 млрд рублей

ТАСС04:27

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы продадут на аукционе

РБК04:10

Гостиницу «Пекин» выставили на торги

Коммерсантъ05:53

«Галс-Девелопмент» планирует выставить гостиницу «Пекин» на электронные торги в сентябре

Агентство Москва03:38

«Галс-Девелопмент» выставила на электронные торги отель «Пекин» в центре Москвы

Zdanie.info03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Технологии

IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент, нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено 03 июня в 10:12
Авто

Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод

Обновлено в 05:43
Авто

АвтоВАЗ стал непубличной компанией

Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:36
Общество

На Ямале в первую неделю лета выпал снег

Обновлено в 02:28
Культура

Новую песню записал 83-летний Ален Делон

Французский актер Ален Делон записал новую песню.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Россия опровергла обвинение США в небезопасном перехвате самолета

Обновлено в 03:25
Происшествия

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов

Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Экономика

Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика

Претендентов на пост мэра осталось шестеро

Обновлено в 03:30
Спорт

Японские фанатки признались Плющенко в любви на русском

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию с японскими любительницами фигурного катания с плакатами, на которых написана его фамилия.
Обновлено в 04:25
Энергетика

Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Религия

6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне

Обновлено в 01:28
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Обновлено вчера в 17:53
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Гаджеты

Выдвижную камеру Redmi K20 Pro рассмотрели изнутри

Обновлено в 06:17
Экономика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Эпическая встреча: Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян «столкнулись» в ресторане

Хмельницкая сделала очевидный намек на «положение» Симоньян, которая уже вот-вот станет мамой в третий раз.
Обновлено в 05:00
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Культура

Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное