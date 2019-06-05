Экономика

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»РИА Новости 03:47

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 29 августа. Торги пройдут 2 сентября, говорится в сообщении компании. Гостиница "Пекин" на 150 номеров построена в 1955 году на Большой Садовой улице в центре Москвы, в шаговой доступности от Кремля.
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Гостиницу «Пекин» выставили на торги

Коммерсантъ05:53

«Галс-Девелопмент» планирует выставить гостиницу «Пекин» на электронные торги в сентябре

Агентство Москва03:38

Гостиницу «Пекин» в Москве выставили на торги со стартовой ценой в 5,6 млрд рублей

ТАСС04:27

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы продадут на аукционе

РБК04:10

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

РИА Новости03:47

Гостиницу «Пекин» выставят на торги

Вечерняя Москва04:32

«Галс-Девелопмент» выставила на электронные торги отель «Пекин» в центре Москвы

Zdanie.info03:28
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