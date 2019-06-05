В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»РИА Новости 03:47

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 29 августа. Торги пройдут 2 сентября, говорится в сообщении компании. Гостиница "Пекин" на 150 номеров построена в 1955 году на Большой Садовой улице в центре Москвы, в шаговой доступности от Кремля.

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

Авто В Тульской области начал работу завод Great Wall Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.

Технологии Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.

Политика Зеленский обратился к России после обострения обстановки в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей контактной группы по Донбассу сделал заявление и обратился к Москве.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.

Экономика «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании «АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.

Происшествия В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.

Политика Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Происшествия СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.

Футбол В Португалии пройдёт финальный турнир Лиги наций Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.

Политика Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.

Энергетика Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».

Политика Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.

Происшествия Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.

Гаджеты ZTE делает смартфон с необычной фронтальной камерой Компания делает смартфон с камерой под поверхностью экрана Пока все ждут, пока Samsung или Xiaomi представят первый в мире смартфон с фронтальной камерой, расположенной под поверхностью экрана, китайский производитель Oppo уже тестирует соответствующий прототип.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Экономика После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Хоккей Кагарлицкий перейдет в СКА, его контракт составит 70 миллионов рублей Нападающий Дмитрий Кагарлицкий пополнит состав СКА. По информации "СЭ", его зарплата составит 70 миллионов рублей за сезон.

Шоу-бизнес Первенцу Тодоренко и Топалова исполнилось 6 месяцев 5 июня ребенок недавно вступивших в законный брак Регины Тодоренко и Влада Топалова отметил свой первый маленький юбилей – ему исполнилось ровно шесть месяцев.

Политика Матвиенко назвала сроки решения по возвращению России в ПАСЕ Решение об участии российской делегации в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет принято в июне.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Общество Врачи определили самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.