Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГОКоммерсантъ 01:47
«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы. "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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с чего всё началось
После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.Ведомостивчера в 17:00
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