Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГОКоммерсантъ 01:47

«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы. "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Ведомостивчера в 17:00

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Полисы ОСАГО подорожали в Москве

Вечерняя Москва05:03

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Ведомостивчера в 17:00

Крупнейшие компании‑страховщики увеличили стоимость ОСАГО в Москве

РИАМО04:11

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

Коммерсантъ01:47

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

РБК01:41

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

Эхо Москвы02:32

В Москве подорожали полисы ОСАГО

Москва 2404:19
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Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии

Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
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Политика

Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Советник украинского лидера по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Беременная дочь Хворостовского вышла замуж

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине

Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Армия США заказала российские патроны

В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Политика

В Кремле не подтвердили отставку Суркова

В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков отправлен в отставку.
Обновлено в 05:32
Авто

Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3

Mazda в России отзывает более 1 600 автомобилей Mazda 3, реализованных в период с сентября 2015 года по март 2018 года.
Обновлено в 05:51
Футбол

«Зенит» проведет тренировочный сбор в Австрии без игроков сборной

По информации источника, единственный предсезонный сбор петербуржцев состоится с 18 по 30 июня в австрийском Китцбюэле.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Авто

Fiat Chrysler и Renault обсуждают вероятное слияние

Автопроизводители Fiat Chrysler и Renault проводят переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 12:44
Музыка

Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне

Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе

Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Данилко раскрыл правду о планах Потапа и Каменских на детей

Андрей Данилко в роли Верки Сердючки побывал на свадьбе украинских исполнителей Потапа и Насти, где он и разузнал об их планах на родительство.
Обновлено в 05:44
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Общество

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено вчера в 12:45
Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Кино

Состоялась премьера фильма о создании «Игры престолов»

Телеканал HBO представил документальный фильм о создании сериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:34
Хоккей

Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии

Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:16
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

Губернатор Иркутской области попал в больницу

Обновлено в 03:47
Общество

В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение

Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Здоровье

От укусов клещей пострадали более 200 амурчан

В Амурской области за минувшую неделю зарегистрировано 213 пострадавших от укусов клещей, в том числе 77 детей.
Обновлено в 02:41
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
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