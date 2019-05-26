В Москве выросли цены на полисы ОСАГОКоммерсантъ 01:47

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

с чего всё началось

«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы. "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

Происшествия Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.

Политика Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа» Советник украинского лидера по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».

Шоу-бизнес Беременная дочь Хворостовского вышла замуж Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.

Политика Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.

Происшествия В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».

Армия и оружие Армия США заказала российские патроны В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.

Политика В Кремле не подтвердили отставку Суркова В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков отправлен в отставку.

Авто Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3 Mazda в России отзывает более 1 600 автомобилей Mazda 3, реализованных в период с сентября 2015 года по март 2018 года.

Футбол «Зенит» проведет тренировочный сбор в Австрии без игроков сборной По информации источника, единственный предсезонный сбор петербуржцев состоится с 18 по 30 июня в австрийском Китцбюэле.

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Политика Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".

Авто Fiat Chrysler и Renault обсуждают вероятное слияние Автопроизводители Fiat Chrysler и Renault проводят переговоры о слиянии.

Музыка Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Шоу-бизнес Данилко раскрыл правду о планах Потапа и Каменских на детей Андрей Данилко в роли Верки Сердючки побывал на свадьбе украинских исполнителей Потапа и Насти, где он и разузнал об их планах на родительство.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Общество Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.

Экономика Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.

Хоккей Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".

Общество В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.

Здоровье От укусов клещей пострадали более 200 амурчан В Амурской области за минувшую неделю зарегистрировано 213 пострадавших от укусов клещей, в том числе 77 детей.