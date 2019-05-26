Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГОКоммерсантъ 01:47

«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы. "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Ведомостивчера в 17:00

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Полисы ОСАГО подорожали в Москве

Вечерняя Москва05:03

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Эхо Москвы06:32

Московские автостраховщики резко подняли ставки по ОСАГО

Царьградвчера в 19:18

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

Коммерсантъ01:47

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

РБК01:41

В Москве подорожали полисы ОСАГО

Москва 2404:19

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Ведомостивчера в 17:00
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Обновлено вчера в 17:52
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В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
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Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз

Обновлено в 08:15
Общество

Лувр закрыли из-за наплыва посетителей

Обновлено в 07:41
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
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Быстрее и дешевле Intel. AMD выпустила новые процессоры

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Обновлено в 08:48
Происшествия

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Общество

«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель

В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Общество

Собянин поздравил школьников с победой во Всероссийской олимпиаде

В концертном зале «Зарядье» прошла встреча с призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

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Неожиданно к разговору подключилась Дакота, высказав мнение, что Алену можно только пожалеть.
Обновлено в 08:59
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 08:29
Политика

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Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Здоровье

Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе

Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Общество

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
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Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019

Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие

Пентагон закупит российские боеприпасы

Армия США объявила тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия. Об этом 26 мая сообщил журнал Defence Blog.
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Авто

Fiat Chrysler и Renault обсуждают полное слияние

Обновлено в 04:40
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РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионах

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что сезон-2019/20 станет последним, в котором клубы смогут использовать чужие стадионы для проведения матчей чемпионата России.
Обновлено в 08:52
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Титов назвал Путину главную проблему бизнеса в России

Согласно результатам соцопросов, дело с защитой прав предпринимателей в России стало лучше.
Обновлено в 07:54
Общество

Почти полсотни площадок под храм предложили властям екатеринбуржцы

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

Обновлено в 07:02
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Япония купит у США 105 истребителей F-35

Япония планирует купить 105 американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает AFP.
Обновлено в 08:56
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Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол

Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»

Защитник "Спартака" Георгий Джикия ответил болельщикам, которые в последнее время обрушили критику на московский клуб, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:01
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