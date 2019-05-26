Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГОКоммерсантъ 01:47

«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы. "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Ведомостивчера в 17:00

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В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Эхо Москвы06:32

В Москве подорожали полисы ОСАГО

Москва 2404:19

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

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Коммерсантъ01:47

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РБК01:41

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Царьградвчера в 19:18

Крупнейшие компании‑страховщики увеличили стоимость ОСАГО в Москве

РИАМО04:11
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Экономика

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