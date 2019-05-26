Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГОКоммерсантъ 01:47

«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы. "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Ведомостивчера в 17:00

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Полисы ОСАГО подорожали в Москве

Вечерняя Москва05:03

В Москве подорожали полисы ОСАГО

Москва 2404:19

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

Эхо Москвы02:32

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

Коммерсантъ01:47

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

РБК01:41

Крупнейшие компании‑страховщики увеличили стоимость ОСАГО в Москве

РИАМО04:11

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Ведомостивчера в 17:00
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Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Политика

Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Армия США заказала российские патроны

В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Религия

В РПЦ сравнили протесты по храму в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 05:10
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Общество

Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Общество

Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву

Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе

Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Футбол

Защитник «Армавира» продолжит карьеру в «Тамбове»

Обновлено в 04:23
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии

Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".
Обновлено в 05:13
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Как сообщает "Федеральное Агентство Новостей", специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 03:59
Общество

Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок

Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Футбол

«Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

Обновлено в 04:27
Происшествия

Губернатор Иркутской области попал в больницу

Обновлено в 03:47
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей

В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Кино

Михалкова расстроилась, что в Каннах проигнорировали российское кино

Обновлено вчера в 23:29
Авто

Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler

В рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте состоялась презентация первой модели возрожденной марки Austro Daimler — шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand.
Обновлено в 03:47
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Кино

Фильм «Дылда» Балагова вошел в конкурс фестиваля «Зеркало»

В основную конкурсную программу кинофестиваля имени Андрея Тарковского вошли девять фильмов, в производстве которого принимали участие студии 15 стран.
Обновлено в 03:47
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Общество

«Огородный конфликт» в Петровске может привести к серии митингов

Как господин Соковнин заявил нашему агентству, если петровчане не найдут понимания в администрации, то они "намерены провести серию пикетов и митингов по опыту Екатеринбурга".
Обновлено в 02:33
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
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