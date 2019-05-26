Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГОКоммерсантъ 01:47
«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы. "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Настя Каменских хочет деток – Андрей Данилко
Обновлено в 02:03
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Если желание ездить на машине посвежее превалирует над скепсисом в отношении маленьких авто, то Daewoo Matiz – отличный вариант.
Обновлено вчера в 05:18
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сообщил, что члены АКОРТ «уже занимаются решением задачи сбора упаковки для ее передачи во вторичную переработку» и «запланированы отдельные пилотные проекты в этой сфере».
Обновлено в 02:31
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве
Обновлено вчера в 14:12
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри спешно увозят сына из Британии
Меган Маркл и принц Гарри увезут новорожденного сына из Британии. Арчи отправится с родителями в Ботсвану.
Обновлено 25 мая в 09:49
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Собеседник агентства не уточнил причину госпитализации. Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года; ему 65 лет.
Обновлено в 02:24
Технологии
За $1 млн продается ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами
Как сообщает The Verge, речь идет о ноутбуке, программное обеспечение которого заряжено шестью самыми опасными на сегодняшний день вирусами.
Обновлено в 01:31
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Футбол
Зинченко рассказал, что мог уйти из «Манчестер Сити» в клуб Ла Лиги
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.
Обновлено в 02:48
Хоккей
Овечкин станцевал на ужине в честь завоевания бронзы ЧМ по хоккею
Спортсмен выложил в соцсетях, как он двигается под музыку из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин исполнил импровизированный танец, сидя на стуле, во время командного ужина после завоевания бронзовой награды ЧМ в Словакии.
Обновлено в 02:15
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе
Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада.
Обновлено вчера в 14:46
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Наука
Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет
Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено 25 мая в 15:34
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Общество
Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики
Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено 25 мая в 14:55
Политика
Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве Вороненкова
Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова в интервью НТВ извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным, которого она ранее обвиняла в убийстве ее супруга экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 16:09
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:24
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43