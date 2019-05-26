В Москве выросли цены на полисы ОСАГОКоммерсантъ 01:47

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

с чего всё началось

«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы. "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

Хоккей Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.

Авто Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей Если желание ездить на машине посвежее превалирует над скепсисом в отношении маленьких авто, то Daewoo Matiz – отличный вариант.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сообщил, что члены АКОРТ «уже занимаются решением задачи сбора упаковки для ее передачи во вторичную переработку» и «запланированы отдельные пилотные проекты в этой сфере».

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Общество Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри спешно увозят сына из Британии Меган Маркл и принц Гарри увезут новорожденного сына из Британии. Арчи отправится с родителями в Ботсвану.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Политика Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.

Происшествия Госпитализирован губернатор Иркутской области Собеседник агентства не уточнил причину госпитализации. Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года; ему 65 лет.

Технологии За $1 млн продается ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами Как сообщает The Verge, речь идет о ноутбуке, программное обеспечение которого заряжено шестью самыми опасными на сегодняшний день вирусами.

Экономика «Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.

Хоккей Овечкин станцевал на ужине в честь завоевания бронзы ЧМ по хоккею Спортсмен выложил в соцсетях, как он двигается под музыку из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин исполнил импровизированный танец, сидя на стуле, во время командного ужина после завоевания бронзовой награды ЧМ в Словакии.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).

Экономика Leroy Merlin запускает новую сеть в России На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.

Футбол «Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Наука Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Экономика Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Общество Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».

Политика Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве Вороненкова Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова в интервью НТВ извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным, которого она ранее обвиняла в убийстве ее супруга экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.