В Москве выросли цены на полисы ОСАГОКоммерсантъ 01:47

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

с чего всё началось

«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы. "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

Политика Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.

Наука Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.

Происшествия Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия» Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Политика Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В Петербурге серфингист попал под «Метеор» В Петербурге возле дома №37 по Морской набережной мужчина, катающийся на серфинге, попал под проходивший мимо "Метеор".

Политика Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".

Политика Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.

Политика Коломойский потребовал от Зеленского объявить дефолт Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.

Происшествия В Петербурге горел детский сад: все спаслись В пятиэтажном здании, в занимаемом детским садом помещении площадью 30 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров.

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Общество Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.

Музыка Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Транспорт ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 часов в Новочебоксарске.

Общество Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Политика ОАК подал в суд на украинский концерн «Антонов» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск в Арбитражный суд города Москвы в отношении украинского концерна "Антонов", следует из картотеки арбитражных дел.

Футбол ЦСКА объявил об уходе нападающего Эрнандеса Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА и уругвайский форвард Абель Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию.

Игры Ubisoft может запустить аналог EA Access и Xbox Game Pass Известная компания Ubisoft может запустить собственный аналог EA Access и Xbox Game Pass.