Общество

В Москве выросла стоимость электроэнергии
РИА Новости
вчера в 16:32

Тарифы на электроэнергию выросли в Москве с 1 января, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете на территории столицы в первой половине 2019 года будет составлять 5,47 рубля вместо 5,38 рубля в 2018 году.
РИА Новостивчера в 16:32

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В Московской области с 1 января подорожала электроэнергия

REGNUM07:15

Проезд на электричках в Московском регионе подорожал с 1 января

Моссовет02:08

Стало известно, насколько вырастут тарифы на электроэнергию в Астраханской области в 2019г

Волга29.12.18 в 02:09

В Подмосковье установили тарифы на электричество на 2019 год

РИАМО29.12.18 в 04:12

Тарифы на электроэненгию для населения на 2019 год утвердили в Подмосковье

Новости московского региона29.12.18 в 05:36

С 1 января тарифы на электричество вырастут на 1,7% в Подмосковье

Всё о ЖКХ29.12.18 в 04:49

В Москве выросла стоимость электроэнергии

РИА Новостивчера в 16:32
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Происшествия

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Обновлено в 06:58
Происшествия

Мужчину после пьяного дебоша в самолете «Сочи-Москва» оштрафовали

Сообщалось, что дебош в бизнес-классе лайнера рейса Сочи-Москва устроил хоккеист.
Обновлено в 07:12
Происшествия

МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения

Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве

В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Магнитогорске растет число жертв обрушения

Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Украинский телеканал "1+1" впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны.
Обновлено в 01:12
Политика

Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:27
Экономика

С первого января в России повышается НДС

Обещанное правительством повышение налога на добавленную стоимость (НДС) вступает в силу 1 января.
Обновлено в 05:34
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Спорт

Российский лыжник Устюгов стал третьим в спринте на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем на лыжной многодневной гонке "Тур де Ски".
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске

В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Полиция Манчестера не считает нападение на прохожих с ножом терактом

Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный с ножом напал на пассажиров железнодорожной станции в Манчестере.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Общество

В России официально разрешили сбор валежника

С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
Обновлено в 06:00
Политика

Абэ заявил о том, что американские войска в Японии не угрожают России

Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что дислоцированные в стране войска США не несут в себе угрозу и враждебности по отношению к России.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Японии водитель въехал в толпу отмечавших Новый год людей

Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.
Обновлено в 06:35
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Ющенко рассказал о насильственном возвращении украинцев в XVII век

Обещания нынешних украинских властей снизить тарифы на газ является ложью и публичным проявлением неуважения к своему народу, заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено в 07:37
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено вчера в 19:29
Политика

Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено вчера в 10:34
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 января

В этом году россиян ждет ряд нововведений.
Обновлено в 05:15
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